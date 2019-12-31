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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin "Takım Harcama Limitlerinin" artırım...
13 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin "Takım Harcama Limitlerinin" artırım koşullarının değerlendirildiğini ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen "Takım Harcama Limitlerinin", İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan revize edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin "Takım Harcama Limitlerinin" artırım koşullarının değerlendirildiğini ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen "Takım Harcama Limitlerinin", İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan revize edildiğini açıkladı. - İSTANBUL
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