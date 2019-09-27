Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verilen 30 gün hak...
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:58 Kaynak: AA
Ali Koç'tan Galatasaray galibiyetine 2 milyon prim Galatasaray'dan flaş derbi kararı! Fenerbahçe'ye loca yok Ali Koç'tan Galatasaray derbisi için tarihi karar! Taraftarla izleyecek Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı! Derbiyi statta izleyecek