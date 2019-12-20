Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a... - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a... - Son Dakika Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a...

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a çektiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a çektiğini açıkladı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı!
TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber!

Son Dakika Haberleri
00:25 Diego Forlan'ın yeni takımı açıklandı! - Son Dakika Spor
00:25 Ergin Ataman'dan flaş hareket! - Son Dakika Spor
00:10 Barcelona'ya kritik uyarı! Sahası kapanabilir... - Son Dakika Spor
00:00 Sergen Yalçın, Rizespor maçına hazır! - Son Dakika Spor
00:00 Kasımpaşa kampa girdi - Son Dakika Spor
22:02 Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 00:29:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]