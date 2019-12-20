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Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a...
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a çektiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a çektiğini açıkladı. - İSTANBUL
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