Türkiye Futbol Federasyonu: "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda... - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu: 'Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda... - Son Dakika Spor

Türkiye Futbol Federasyonu: "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda...

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu: "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir"

Türkiye Futbol Federasyonu:

Türkiye Futbol Federasyonu: "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir" - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:13 Kaynak: İHA

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