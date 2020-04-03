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Türkiye Futbol Federasyonu: "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda...
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu: "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir"
Türkiye Futbol Federasyonu: "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:13 Kaynak: İHA
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