Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 18 Temmuz'dan itibaren...
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 18 Temmuz'dan itibaren başlayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:32 Kaynak: İHA
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