Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başkanlığı da yapan İbrahim Burkay'ın annesi için Osmangazi ilçesinde bulunan Şehadet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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