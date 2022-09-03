TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Beykoz Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANMA TALEVİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından C.U. ve O.G. "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BİRİNE EV HAPSİ VERİLDİ, DİĞERİ SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden C.U'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verirken, diğer şüpheli O.G'nin serbest bırakılmasına hükmetti.