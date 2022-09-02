TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler

02.09.2022 16:05

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırı bulunan şüpheliler Cüneyt U. ve Oğuzhan G, ilk sorgularında içki içerken silahı denemek için ateş ettiklerini ifade etti. İki şüpheli için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı bulunan iki şüpheli için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı. İki şüpheli cep telefonları ile bilgisayarları incelenirken bir kişinin de arandığı kaydedildi. Şüphelilerin ilk sorguları gerçekleşirken, alkollü oldukları belirlendi.

TFF BİNASINA 5 MERMİ İSABET ETTİ

TFF'nin Riva'da bulunan binasında akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda camlara 5 mermi isabet ederken, alarma geçen polis olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

SİLAHI DEREYE ATARAK KAÇMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüpheliler Cüneyt U. (56) ve Oğuzhan G.(24)'nin olay sırasında alkollü oldukları belirlendi. Şüphelilerin yapılan ilk sorgularında, içki içtiklerini, bu sırada silahı denemek için ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Olayın ardından çıkan karışıklıktan korktuklarını söyleyen şüphelilerin silahı dereye atarak olay yerinden kaçmaya çalıştıklarını anlattıkları belirtildi.

18 KEZ POLİSE GELİŞ KAYDI VAR

Polis soruşturması sonucunda gözaltına altında tutulan şüphelilerin uzun yıllardır o bölgede oturdukları ve zaman zaman balıkçılık işiyle uğraştıkları belirlendi. Şüphelilerden Cüneyt U.'nun daha önceden 18 kez polise geliş kaydı olduğu, diğer şüpheli Oğuzhan G.'nin ise 3 geliş kaydı olduğu belirlendi.

EK GÖZETİM SÜRESİ ALINDI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün adliyeye çıkarılması planlanan iki şüpheli için savcılıktan ek gözetim süresi alındı. Şüpheliler bu geceyi de nezarette geçirecek. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandıkları cep telefonları ve bilgisayarlar inceleme altına alınırken, evlerinde de arama yapıldığı belirtildi.

TFF binasına saldırı soruşturmasında şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahı denemek için ateş ettik
TFF binasına saldırı soruşturmasında şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahı denemek için ateş ettik
YORUMLAR
500
TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı İstanbul'daki TFF binası yakınında tarlada iki silah bulundu İstanbul'daki TFF binası yakınında tarlada iki silah bulundu
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:23:33. #1.13#
SON DAKİKA: TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement