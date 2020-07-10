Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını...
Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:25 Kaynak: AA
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