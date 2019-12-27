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Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem uygulaması kayıtlarının kamuoyu ile...
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem uygulaması kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmayacağını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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