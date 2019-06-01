Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçiyor: Tek aday Nihat Özdemir
27 saniye önce
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da başladı. Federasyon başkanlığına tek aday Nihat Özdemir
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:08
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da başladı. Federasyon başkanlığı seçimine Nihat Özdemir tek başkan adayı olarak giriyor.
Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulunda Nihat Özdemir ve Ayhan Sağaltıcı'nın gerekli koşulları yerine getirdiği ifade edilmişti. Fakat Baykan'ın yaptığı açıklamada Sağaltıcı'nın yeterli imzayı toplayamadığına yer verildi.
Evin mutfağına giren dev timsah kabus dolu saatler yaşattı
ABD'de belediye binasına silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı
Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı
Kendisini aldatan eşinin kafasını kesip, çanta içinde polis merkezine götürdü