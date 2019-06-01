Son Dakika Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçiyor: Tek aday Nihat Özdemir
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Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçiyor: Tek aday Nihat Özdemir

27 saniye önce

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da başladı. Federasyon başkanlığına tek aday Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçiyor: Tek aday Nihat Özdemir, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da başladı. Federasyon başkanlığı seçimine Nihat Özdemir tek başkan adayı olarak giriyor.

Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulunda Nihat Özdemir ve Ayhan Sağaltıcı'nın gerekli koşulları yerine getirdiği ifade edilmişti. Fakat Baykan'ın yaptığı açıklamada Sağaltıcı'nın yeterli imzayı toplayamadığına yer verildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:08 
Dünya
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