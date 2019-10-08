Son Dakika Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticileri, "Sporun Liderleri Konferansı"nda (1)
Son Dakika Güncel Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticileri, 'Sporun Liderleri Konferansı'nda (1)

Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticileri, "Sporun Liderleri Konferansı"nda (1)

1 saat önce

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Ümit Milli ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Twickenham Stadyumunda düzenlenen "Sporun Liderleri Konferansı"nda konuştu.

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Ümit Milli ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Twickenham Stadyumunda düzenlenen "Sporun Liderleri Konferansı"nda konuştu.

Türkiye <a class='keyword-sd' href='/futbol-federasyonu/' title='Futbol Federasyonu'>Futbol Federasyonu</a> Yöneticileri, Sporun Liderleri Konferansı nda (1)

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:29 Kaynak: AA
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