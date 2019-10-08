TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Ümit Milli ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Twickenham Stadyumunda düzenlenen "Sporun Liderleri Konferansı"nda konuştu.