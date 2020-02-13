Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol... - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol... - Son Dakika Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol...

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'tan TFF'nin kararı sonrası çok sert açıklama: Yöneticiler kirli düzenin kurallarına biat etmiştir
Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çağrı: Karar tekrar gözden geçirilsin Antalyaspor, Sivasspor'u kupada saf dışı bıraktı Beşiktaş, Shaq McKissic ile yollarını ayırdı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:40:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]