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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol...
7 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi. Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:28 Kaynak: İHA
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