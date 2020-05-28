Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçlarının 16 ve 18 Haziran...
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçlarının 16 ve 18 Haziran tarihlerinde oynanacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 04:57 Kaynak: AA
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