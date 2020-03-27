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Türkiye Futbol Federasyonundan, Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Hes Kablo Kayserispor Kulübünün bir idari personelinde yeni tip koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hes Kablo Kayserisporlu personele acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Hes Kablo Kayserispor camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de Twitter hesabından "Geçmiş olsun Kayserispor FK, birlikte başaracağız." paylaşımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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