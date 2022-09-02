Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu - Son Dakika
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Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu

02.09.2022 17:23

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki binasına yönelik gerçekleşen silahlı saldırıdan sonra polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, binaya yakın bir tarlada beze sarılı halde iki silah bulundu. Silahlar, olayda kullanılıp kullanılmadıklarının tespit edilmesi için incelemeye alındı.

TFF'nin dün Riva'daki binasına gerçekleştirilen silah saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, binanın yakınlarında iki silah buldu.

SİLAHLAR İNCELEMEYE ALINDI

Polislerin yaptığı detaylı arama sonucunda, olay yeri yakınındaki bir domates tarlasında beze sarılı halde iki silah bulundu. Alınan bilgiye göre, TFF binasına gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili polis ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki çalışmaları devam ediyor. Silahlar, olayda kullanılıp kullanılmadıklarının belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Silahlı saldırının ardından yakalanan şüpheliler C.U. ve O.G'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin, emniyette verdikleri ilk ifadede, olay günü alkol aldıklarını ve çok sarhoş olduklarını, hedef gözetmeden silahla ateş açtıklarını öne sürdükleri öğrenildi. Emniyetin talebi üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelilerin gözaltı süresi pazartesi gününe kadar uzatıldı. Öte yandan, silahlı saldırıya ilişkin iki şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu - Son Dakika
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