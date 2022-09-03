TFF saldırısında zanlıların olay yerine geliş ve gidişi kameralara yansıdı - Son Dakika
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TFF saldırısında zanlıların olay yerine geliş ve gidişi kameralara yansıdı

03.09.2022 13:44
TFF saldırısında zanlıların olay yerine geliş ve gidişi kameralara yansıdı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin olay yerine geliş ve gidişleri ile aramalarda silahların bulunma anı kameralarca kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin olay yerine geliş ve gidişleri ile aramalarda silahların bulunma anı kameralarca kaydedildi.

Emniyet tarafından paylaşılan kayıtlarda, zanlılar Cüneyt U. ve Oğuzhan G'nin beyaz bir otomobille TFF'nin Riva'daki merkez binasının yakınındaki Çayağzı Deresi'nin karşı tarafına geldiği görülüyor.

Kamera kaydına göre, saat 13.15'te bölgeye gelen şüpheliler, saat 17.53'te olay yerinden ayrılıyor.

Bir başka görüntüde de Cüneyt U'nun evinin yanındaki hobi bahçesinde domateslerin yanında siyah beze sarılı 2 tabancanın bulunması paylaşıldı. Silahların yanında kullanılmamış 12 fişeğin bulunması da kayıtlarda yer aldı.

Olayın ardından dalgıçların derede yaptığı aramalar da polis kameralarına yansıdı.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF saldırısında zanlıların olay yerine geliş ve gidişi kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF saldırısında zanlıların olay yerine geliş ve gidişi kameralara yansıdı - Son Dakika
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