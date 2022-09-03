Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül 'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede - Son Dakika

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