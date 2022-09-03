TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede - Son Dakika
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TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede

03.09.2022 18:06
TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Beykoz Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından C.U. ve O.G. "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Diğer şüpheli H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede - Son Dakika
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