TFF saldırısı zanlılarının emniyet ifadelerinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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TFF saldırısı zanlılarının emniyet ifadelerinin detayları ortaya çıktı

03.09.2022 20:06
TFF saldırısı zanlılarının emniyet ifadelerinin detayları ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırının zanlılarının emniyet ifadelerindeki detaylar ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırının zanlılarının emniyet ifadelerindeki detaylar ortaya çıktı.

Şüphelilerden C.U, emniyette verdiği ifadede, olay günü şüpheli O.G. ile alkol alarak Riva'daki "Yüzen Ev" diye tabir edilen yere gittiklerini, daha sonra O.G'nin işi olduğunu belirterek yanından ayrıldığını söyledi.

C.U, "Tam hatırlamadığım bir saatte tek başıma olduğum sırada alkolün de vermiş olduğu etkiyle, bir anlık gafletle üzerimde taşıdığım ruhsatsız tabancamla herhangi bir hedef gözetmeksizin havaya doğru yaklaşık 10 el ateş açtım." dedi.

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra O.G'nin yanına geldiğini ifade eden C.U, "Kendisine alkolün vermiş olduğu etkiyle havaya ateş açtığımı söyledim. Ateş ettiğimi alkolün etkisinin geçmeye başlamasının ardından hatırladım. Daha sonra O.G. ile eve geçtik. Olayda kullandığım tabanca ile evde bulunan diğer tabancayı saklaması için O.G'ye verdim. Kendisinin bu tabancaları nereye koyduğu hakkında bilgim yoktur." şeklinde konuştu.

C.U, evde yemek yerken Emre adlı arkadaşının geldiğini belirterek, o sırada televizyonda olayı gördüğünü savundu.

Şüpheli C.U, ifadesine şöyle devam etti:

"Olayın benim ateş açmamdan kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için Emre ile Yüzen Ev'e gittik. Olayın benden dolayı gerçekleştiğini orada öğrendim. Ardından yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için teslim oldum. Herhangi bir kastım yoktur. Tamamen alkolün etkisiydi. Talihsiz bir olaydı. İçeride o esnada toplantı yapıldığını bilmiyordum. Yaşanan olaydan ötürü pişmanım."

"Silahlı saldırı haberlerini televizyonda gördüm"

Diğer şüpheli O.G. ise ifadesinde, olay günü C.U. ile alkol alarak Yüzen Ev'e gittiklerini, kendisinin yakındaki bir restorandan buz aldıktan sonra geri döndüğünü anlattı.

Bir süre daha alkol aldıktan sonra C.U'yla beraber eve döndüklerini kaydeden O.G, TFF'ye silahlı saldırı haberlerini televizyonda gördüğünü öne sürdü.

Yakın çevresinden arkadaşlarının kendisini aradığını ifade eden O.G, "Herhangi bir şekilde alakam olmadığını söyledim. Bu konuşmaların üstüne İ.A'yı arayarak kendisine TFF'de ne olduğunu sorudum. Olay günü çalışmadığını ve olaydan haberi olmadığını söylemesi üzerine telefon görüşmesine son verdik." dedi.

Şüpheli O.G, ilerleyen dakikalarda H.Ç'nin kendisini arayarak, "Kurşunlama olayını siz mi gerçekleştirdiniz? Yönetim kurulunun olduğu yere kurşun gelmiş. Olay bayağı ciddi. Senin haberin var mı?" diye sorduğunu, kendisinin de haberi olmadığını ve öğrendiği takdirde haber vereceğini söylediğini anlattı.

O.G, evde oturdukları sırada C.U'nun kendisine siyah çarşafa sarılı bir şey getirerek, "Ben bugün bir eşeklik yaptım. Bir hataya düştüm. Bunu al, bir yere koy. Senden istediğimde bana getirirsin" dediğini ifade etti.

"Silahları evin arkasındaki bahçeye attım"

Arkadaşının verdiği çarşafı içine bakmadan aldığını ve evlerinin arkasındaki bahçeye attığını belirten O.G, et almak için ayrıldığı eve döndüğünde polislerin kendisini yakaladığını söyledi.

Şüpheli H.Ç. ise Beykoz Riva'daki TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde resepsiyon görevlisi olarak çalıştığını, görev yaptığı yer ile yönetim kurulunun bulunduğu bina arasında biraz mesafe olduğunu anlattı.

İş yerine gittikten yaklaşık iki saat sonra bulundukları binada bağrışmalar olduğunu söyleyen H.Ç, nedenini sorduğunda, yönetim binasına ateş edildiğini öğrendiğini ifade etti.

Olayı öğrenir öğrenmez Emre adlı arkadaşını arayıp ateşin nereden geldiğini sorduğunu ve öğrenince şüpheli O.G'yi aradığını kaydeden H.Ç, "Ona 'Siz mi ateş açtınız?' diye sordum. O.G. müsait olmadığını belirterek telefonu kapattı. 5 dakika sonra beni arayarak, 'Federasyon binasına ait, Yüzen Ev'i gören bir kamera var mı?' diye sordu. Kendisine kameraların orayı görüp görmediğini bilmediğimi söyledim. Şüpheli daha sonra 'Peki bilen arkadaşın var mı?' diye sorunca ben de bilmediğimi söyleyerek telefonu kapadım." dedi.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF saldırısı zanlılarının emniyet ifadelerinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

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