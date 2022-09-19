TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika
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TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı

19.09.2022 17:52
TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakılan C.U. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakılan C.U. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen şüphelilerden C.U'nun "konutu terk etmeme" şartıyla, diğer şüpheli O.G'nin ise mahkemeden serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtirazda, olay günü müştekilerin TFF Toplantı Salonu'nda toplantı halinde oldukları esnada, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde binaya hedef alarak tabanca ile birden fazla ateş açtıkları, mermilerden birinin müştekilerin bulunduğu toplantı salonunun camını kırarak içeri girdiği belirtildi.

Bir başka merminin toplantı salonunun üst tarafında bulunan başkan odasının camını kırarak duvara isabet ettiği ifade edilen itirazda, diğer merminin ise toplantı salonun üstünde bulunan alüminyum cinsindeki cisme isabet ettiği aktarıldı.

İtirazda, tabanca ile ateş edilen yerin TFF binası olması, olayın gerçekleştiği zamanın mesai saatleri içerisinde olması, şüphelilerin olayı gerçekleştirdiği bölge ve hedef aldıkları binaya yaklaşık 150 metre mesafede olmaları, 3 merminin binaya isabet etmesi ve bu isabetlerin birbirine yakın olması, müştekilerin toplantı halindeyken toplantı yapılan salona mermilerin isabet ettiğini beyan etmesi, şüpheli C.U'nun birden fazla suç kaydının bulunması nedeniyle olayın toplumda infial uyandırma tehlikesinin bulunabileceği kaydedildi.

Bu kapsamda, şüphelilerin olayı gerçekleştirdiği mesafe dikkate alındığında müştekilerin isabet alması mutlak ve kaçınılmaz olduğunun vurgulandığı itirazda, mermilerin müştekilere isabet etmemesi sebebiyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı olayda, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunması sebebiyle tutuklanmaları talep edildi.

Kararın ardından şüpheli tutuklandı

İtirazı değerlendiren Beykoz Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli O.G hakkında üzerine atılı suçlamadan tutuklanması yönündeki talebin reddine, diğer şüpheli C.U. hakkındaki talebin ise kabulüne karar verdi.

Mahkemece tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasının ardından ev hapsinde bulunan şüpheli C.U. tutuklandı.

Olayın geçmişi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de yapılan silahlı saldırı, Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gerçekleşmişti.

TFF Merkez Binası'nın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirilen saldırıda, Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı kata mermi isabet ettiği kaydedilmişti.

Saldırıda yaralanan olmazken ekipler, binada incelemelerde bulunmuş, dere tarafını gören güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alınmıştı.

Daha sonra Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF binasına saldırıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

TFF'nin Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden C.U'nun "konutu terk etmeme" şartıyla, diğer şüpheli O.G'nin ise mahkemeden serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika
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