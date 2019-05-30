Türkiye futbol liginin gol kralları Galatasaray ve Fenerbahçe'den çıkıyor
2 saat önce
Türkiye futbol liginin başlangıcı olarak 1959 kabul edilirken bu yıldan itibaren gol kralları büyük oranda Galatasaray ve Fenerbahçe’den çıktı. Sarı-Kırmızılılar bu dönemde 17 kez gol kralı çıkarırken 15 gol kralı da Fenerbahçe oyuncu oldu.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:38
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonunu şampiyon olarak tamamlarken gol kralı da 30 golle Sarı-Kırmızılı ekipten Mbaye Diagne
oldu. Senegalli oyuncu sezona Kasımpaşa
'da başlamış; ikinci devre Galatasaray'a geçmişti. Türkiye
futbol liginin başlangıcı 1959 kabul edilirken bu yıldan itibaren gol kralları büyük oranda Galatasaray ve Fenerbahçe
'den çıktı. Sarı-Kırmızılılar bu dönemde 17 kez gol kralı çıkarırken 15 gol kralı da Fenerbahçe'den çıktı. Beşiktaş
, Trabzonspor
ve Bursaspor
ise 4 sezon gol kralı çıkardı.
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