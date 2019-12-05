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Türkiye Futbol Vakfından TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret

6 saat önce

Türkiye Futbol Vakfı (TFV) Başkanı Engin Verel ve vakfın yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Vakfından TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret, System.String[]

Türkiye Futbol Vakfı (TFV) Başkanı Engin Verel ve vakfın yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki federasyonun idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF'nin yönetim kurulu üyesi Selim Soydan ve genel sekreteri Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.

Ziyarette Nihat Özdemir'in, Engin Verel ve TFV yöneticilerine A Milli Takım forması hediye ettiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Türkiye, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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