Son Dakika Haberleri: Türkiye, G20'de ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine oranla ekonomisi en fazla küçülen ülke
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Türkiye, G20'de ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine oranla ekonomisi en fazla küçülen ülke

1 saat önce

Türkiye, G20 içinde bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla ekonomisi en fazla küçülen ülke.

Türkiye, G20'de ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine oranla ekonomisi en fazla küçülen ülke, System.String[]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından bugün yayımlanan bir rapora göre, Türkiye bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla ekonomisi en fazla küçülen ülke oldu.


Rapora göre, Türkiye'nin Gayri Safi Milli Yurt İç Hasılası (GSMYİH), bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın ikinci çeyreğine oranla yüzde 1,4 geriledi. G20 içinde ikinci çeyrekte Türkiye ile birlikte İtalya'nın ekonomisi de yüzde 0,1 daraldı.

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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:00 
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