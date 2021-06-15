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Türkiye-Galler maçına doğru - Rob Page ve Gareth Bale - Son Dakika

Türkiye-Galler maçına doğru - Rob Page ve Gareth Bale

15.06.2021 19:15

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Galler'in teknik direktörü Rob Page, Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planları olduğunu ve bunu sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Galler'in teknik direktörü Rob Page, Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planları olduğunu ve bunu sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Page, çevrim içi düzenlenen basın toplantısına takımın en önemli ismi Gareth Bale ile birlikte katıldı.

Rob Page, kendilerini zor bir maçın beklediğini bildiklerini belirterek "Türk Milli Takımı, İtalya'ya karşı çok zor bir maç oynadı ve kaybettiler. Onlar için kötü bir başlangıç oldu. Yarın kazanmak isteyecekler ama bizim de çok iyi bir kalecimiz var ve elimizden geleni yapacağız. Tamamen zor bir oyun olacağını tahmin ederek iyi bir hazırlık yaptık. Yarın olabileceklere karşı hazırlıklı olduğumuzu söyleyebilirim. Her maçı kendi içinde değerlendiriyoruz, yarınki maç da öyle olacak. Kolay bir maç olmayacak ama önümüzdeki iki maçta 4 puan kazanmamız bizi bu gruptan çıkarır. Türkiye'ye karşı oluşturduğumuz, Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız var. Bunu sahaya koyacağız. Planımızı sahaya koymaya odaklandık. İtalya maçını izledik, analiz ettik. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Onlara büyük saygı duyuyorum. Çok iyi oldukları yerler var. Ama bizim takımımızda da onların güçlü taraflarını zorlayabilecek oyuncular var." ifadelerini kullandı.

Page, kadroda değişiklik yapıp yapmayacağına yönelik bir soruya ise, "Tabi ki bazı değişiklikler olabilir, bugün de ekibimle görüştüm, ihtiyacımız olan ve geliştirmemiz gereken alanlarda biraz daha çalışmaya başladık. Bu konuyu düşüneceğim ve gerekli değişiklikleri yapmaya çalışacağım." yanıtını verdi.

Galler Teknik Direktörü, Bakü'de sıcak bir hava olduğunu ve bununla da başa çıkmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Gareth Bale: "Düşmanca bir kalabalık oluştursalar bile bizim için önemli değil"

Galler'in yıldız oyuncusu Gareth Bale de yarın Türkiye'yi destekleyecek büyük bir kitleye karşı oynayacaklarının bilincinde olduklarını aktararak, "Tabii ki çok büyük kalabalığın karşısında oynamak çok güzel olacak. Tüm oyuncular motive olacaklar. Bizim açımızdan belki iyi olmayan bir şey ama daha önce Türkiye'de de oynamıştım, Türk taraftarın nasıl olduğun biliyorum. Bu kadar kalabalık insan topluğunu görmek bizim için de motive edici olacak. Umarım iki taraf içinde iyi bir maç olur. Bizim için çok büyük bir sorun değil, düşmanca bir kalabalık oluştursalar bile bizim için önemli değil. Daha önce böyle atmosferlerde oynadık, önemli olan sahaya çıkınca yüzde yüzümüzü vermek ve sakin oyunumuzu sürdürmek. Kolektif olarak savunmak ve hücuma çıkmamız gerekiyor. Kimin gol attığı çok önemli değil hep beraber tek bir hedefe kilitlenmeliyiz. Atmosferin etkisi altında kalmadan elimizden geleni yapmalıyız. Bence bu keyif alınacak bir ortam. Bunu iyi kullanırsak size motivasyon verecek bir unsur da olabilir." ifadelerini kullandı.

Bale, karşılaşmada öne geçmelerinin işlerini kolaylaştıracağını da aktardı.

Türkiye-Galler maçına doğru - Rob Page ve Gareth Bale
Türkiye-Galler maçına doğru - Rob Page ve Gareth Bale
Türkiye-Galler maçına doğru - Rob Page ve Gareth Bale
Türkiye-Galler maçına doğru - Rob Page ve Gareth Bale

Türkiye, oyunlar, Galler, Bale, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-Galler maçına doğru - Rob Page ve Gareth Bale - Son Dakika Spor


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