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Türkiye-Galler maçına doğru - Son Dakika

Türkiye-Galler maçına doğru

15.06.2021 17:37

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, turnuvaya galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, turnuvaya galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Şenol Güneş, çevrim içi düzenlenen basın toplantısına milli takım kaptanı Burak Yılmaz ile birlikte katıldı.

"Azerbaycan'a, Bakü'ye geldiğimiz için mutluyuz." sözleriyle açıklamalarına başlayan Güneş, "Buradaki misafirperverlikten, ev sahibi duygusunu bize hissettiren kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Stadyuma geldik, çok güzel bir stadyum, her şey güzel, sadece son müsabakada oynadığımız oyun ve aldığımız sonucun olumsuz yansımaları olmuştur, olacaktır, gayet doğaldır. Kaybedilen maçın mazeretini suçlamasını yapmak değil, moral bozukluğu olacaktır ama her gün yeni bir başlangıç, geçmişin başarısızlıklarını konuşmak yerine geleceği planlayan bir anlayışımız var. Yarın da yeni bir maça başlıyoruz, gruptaki şansımız devam ediyor. İtalya maçının sonucu ne olursa olsun Galler ve İsviçre maçı önemliydi. Şimdi daha da önemli. Yarın güzel bir oyun ve güzel bir sonuç bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Turnuvanın en sert takımına karşı yenilgi aldığımız söylenebilir mi?" sorusuna ise, "Grup maçlarına çok hızlı başlayan takımlar olduğu gibi, yavaş başlayıp iyi sonuçlar alan takımlar da var. Bunun geçmişte örnekleri var. Danimarka'nın sürprizli örneği var, tatilden gelip kupayı kazandı diye belgeseli var. Mükemmel futbol oynayıp farklı sonuçlar alıp gruptan sonra hemen elenen takımlar var, Portekiz de gruptan çıkarken zorlandı ama daha sonra şampiyon oldu. Son müsabakada İtalya ne kadar üstünse biz de o kadar kötü ve üstünlüklerini kabul eden takımdık. O maça bakarak İtalya'yı olağanüstü iyi görebiliriz. Hollanda-Ukrayna maçını izledim, temposu fazla git-gelli maç oldu. 2-0'dan sonra rahat ederler derken 2-2'ye geldi. Futbol böyle bir şey. Değişiklik gösterebiliyor, çok iyi oynamasına rağmen İspanya üstünlüğünü skora yansıtamadı. İtalya maçında kötü oyuna rağmen alacağımız bir beraberlik kötü oyunumuzu ortadan kaldırmazdı. Neleri yaptık, neleri yapamadık, bunu düşünebiliriz. Oyun olarak kendi performansımızın arkasındaydık. Takım planı olarak da eksiktik bunun da sorumlusu benim. Artık o bitmiştir, geçmişe takılıp kalmak yerine yarın yeni döneme başlayacağız. Galler iyi bir takım. 2016'da yarı finale gelen bir takım. Savunma anlayışı ön planda, hızlı hücumlarla çıkıyorlar. Onların da bizim de kazanmaya ihtiyacımız var. Bu düşünce maçın oyun formatına etki edebilir. Sahaya çıkana kadar senaryolar vardır, bunların nasıl uygulanacağın sahada göreceğiz. En genç takım olduğumuzu düşünürsek bunları yaşayacağız. Gruptan çıktığımızda moral hanesinde güzel şeyler yazar. Oyunun muhakemesini daha sonra yaparız." yanıtını verdi.

Güneş, kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı yönündeki bir soruyu ise, "Alınan kötü sonuç, oynanan kötü oyun her zaman eleştirilir. Biz de buna saygı duyarız. O eleştiriler içinde katkıya da seviniriz. Bu futbolun doğasında var. Her insanın görüşleri vardır, hepsinin örtüşmesi mümkün değildir. Bu futbolun güzelliğidir, isimler üzerinden gitmeyi doğru bulmuyorum. Kaan ve Cengiz'i ikinci yarı sahaya sürdüm, Ozan Kabak, Merih, Çağlar oynadı, kim gelir ona bakacağız, rakibe göre oynatmak durumundayız. Topu daha iyi oyuna sokma anlamında bir değişiklik yapabiliriz. Aynı kadro da çıkabilirim. Oynayan oyuncular da iyi oyuncular. Yarın yapacağım kadroda olmayanlara da inanıyorum. Değişiklik olsa bile az olacağını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Şenol Güneş, "Yarınki maçı final olarak görüyor musunuz?" sorusuna, "FIFA sıralamasına baktığımızda, İtalya 7, İsviçre 13, Galler 17, biz 29, üçünün gerisindeyiz. Oyun olarak bakarsa bunları yakalayıp geçmek istiyoruz. Bize en yakın olan Galler, oyun olarak da denk bir müsabaka oldu. Savunma felsefesini iyi yapan, direk hücumlarla kaleye giden, gole giden bir takım olarak skorlar almaya çalışan bir takım. Berabere kaldılar, bizim de onlara yakın bir oyun oynadığımız düşünüyorum. Yarın daha güzel bir oyunla üstünlük sağlayabilirsek avantaj. Yarınki de bizim için final olacak, İsviçre maçı da final olacak. Kazansak da son maça ihtiyacımız olacak. İtalya'dan bir ya da üç puan alsaydık avantajımız olurdu, onu kaybettik. Hem o oyunu güzel yapmak hem de sonucu güzel yapmak için yarınki maç bizim için çok önemli olacak. Yarınki rakibimizi biz tanıyoruz, oyuncularımızla paylaştık, kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız." yanıtını verdi.

Güneş, Umut Meraş ve Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumuyla ilgili olarak ise, "Umut Meraş da Çağlar da ilk gün idmana çıkmadılar. Yorgunluk ve adalede sertlik olduğu için kontrol amaçlı çıkarmadık. Dün idmana çıktılar. Sakat olan oyuncumuz yok. Bütün oyuncularımız sağlıklı, düşünce olarak da hazırlar. En iyisi yapmak isçin sahaya çıkacaklar, Galler takımının oyununa saygı duyarak, onlarda üstün olduğumuzu gösterip sonuç almaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Burak Yılmaz: "İnşallah yarın istediğimiz sonucu almak istiyoruz"

İtalya maçının istedikleri gibi geçmediğini belirten Burak Yılmaz, "Hem oyun hem oyun anlayışımız olarak istemediğimiz bir başlangıç oldu. Açıkçası çok gerçekçi toplantılar yaparak nedenlerini kendi aramızda bulup, bu zamana kadar hallettiğimizi düşünüyorum. Bize yakışmayan bir başlangıç oldu. Şampiyonanın favorilerinden birine karşı başlamak belki dezavantajdı belki avantajdı alınan sonuca göre dezavantaj gibi görünüyor. Bu maçlardan dersler çıkarırsak, iki maçta buna göre oynarsak bunu avantaja çeviririz diye düşünüyorum. Tekrar hedefteyiz, tekrar hedefimiz belli, yarın Galler karşısında her zamanki Türkiye'yi tekrar izletebileceğimizi düşünüyoruz. Buna motive olmuş durumdayız. İnşallah yarın istediğimiz sonucu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak, takımın moral durumunun sorulması üzerine ise, "Maçtan sonraki ilk iki gün biz çok kötü durumdaydık. Çok üzgündük, çok kırılgandık. Hocamıza da teşekkür ediyorum, çok sakin, çok olumlu, bizle çok güzel toplantılar yaptı. Sonrasında da Galler ve İsviçre'nin beraberliğiyle de açıkçası biraz daha kötünün iyisi olarak kendimize geldik. Baktığınız zaman tekrardan hedefimiz var, 6 puan hedefimiz var. İki gün çok üzgündük, çok kırılgandık ama tekrar hocamıza teşekkür ediyoruz. Beraberlikle tekrar gruba tutunduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz, "2002'de açılış maçını kaybettik, 2008'de de kaybettik ve yarı final oynadık. Bu milli takım da bunu başarabilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Tabii ki başarabilir. Açıkçası ilk maçtan sonraki olumsuz havanın dağıldığını düşünüyorum. Tekrardan bir olduk, tekrar hep beraberiz, yaptığımız hataların farkındayız, öncelikli hedefimiz yarınki maç. Yarınki maçı aldığımız takdirde bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyoruz. Yarı final, final bunlar için konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Ama ben ülkemize, takımımıza herkese yürekten güveniyorum, sizlerin de bize güvendiğini biliyorum. Ama ilk maçta ne yazık ki nedenlerini de kendi aramızda tartıştığımız böyle bir oyunu biz de beklemiyorduk. Yarından itibarin tekrar ne olduğumuzu, kendi oyunumuzu gösterip ondan sonrasına bakacağız. Çeyrek ve yarı final için bir şey söyleyemem ama öncelikli hedefimiz yarınki Galler maçı. Bunu alıp önümüze bakacağız."

Burak Yılmaz, Azerbaycan da büyük bir destekle karşılaştıklarının altını çizerek, "Öncelikle tüm Azerbaycan halkına çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz, dostlarımız geldiğimiz andan itibaren bunu hissettirdiler. Kendi evimizde oynayacağız. İtalya maçında deplasmanda gibi değildik deplasmandaydık. Her şeyiyle, stada giriş ve çıkışından, atmosfere kadar. İnşallah yarın Galler'e burada deplasman havasını yaşatırız. Onların bizlerle olduğunu biliyoruz, bunları hep bize hissettirdiler. Yarın bize sadece Allah'ın izniyle bir galibiyet kaldı, bunu kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli futbolcu, "Galler'in 3'lü mü yoksa 4'lü mü savunmayla oynamasını tercih edersiniz?" sorusunu ise, "Galler takımının bir oyun anlayışı var. Hem 3'lüye hem de 4'lüye karşı analizlerimizi yaptık. Yarınki maçın 3'lü ya da 4'lünün fark etmeyeceği tamamen hedefe odaklı bir maç. Benim tercihim savunmasız oynarlarsa benim tercihim olur ama 3'lü 4'lü diye bir şey söyleyemem." şeklinde yanıtladı.

Türkiye-Galler maçına doğru
Türkiye-Galler maçına doğru
Türkiye-Galler maçına doğru
Türkiye-Galler maçına doğru

Avrupa Futbol Şampiyonası, A Milli Futbol Takımı, Burak Yılmaz, Galler, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-Galler maçına doğru - Son Dakika Spor


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