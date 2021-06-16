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Son dakika haber! SPOR Şenol Güneş: Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık - Son Dakika

Son dakika haber! SPOR Şenol Güneş: Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık

16.06.2021 21:50

Son dakika haberler... SPOR Şenol Güneş: Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık (2)'Bu turnuva için hayaller kurduk''Avantajı bizim yakalamamız gerekiyordu''Sorumlu benim''Beklenti büyüktü, o beklentiyi takım sizlere verdi''Çıkışta kaptırdığımız toplar oyunun dengesini tamamen rakibe çevirdi'Kaan ÜLKER...

SPOR Şenol Güneş: Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık (2)

'Bu turnuva için hayaller kurduk'

'Avantajı bizim yakalamamız gerekiyordu'

'Sorumlu benim'

'Beklenti büyüktü, o beklentiyi takım sizlere verdi'

'Çıkışta kaptırdığımız toplar oyunun dengesini tamamen rakibe çevirdi'

Kaan ÜLKER/ BAKÜ(Azerbaycan), (DHA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Biz kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık. Diğer takımlara bakarsak averaja göre de son maçlar öncesi şansımız zor görünüyor. Rakibi tebrik ediyorum' dedi.

Türkiye, EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında Galler'e 2-0 mağlup olarak gruptaki 2'nci maçından da puansız ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

'BU TURNUVA İÇİN HAYALLER KURDUK'

İtalya maçının ardından bugün de çok fazla pas hatası yaptıklarını vurgulayan Güneş, "Bu turnuva için hayaller kurduk. İyi oyunla, iyi sonuçla buradan çıkacağımızı düşünüyorduk. İtalya maçıyla beraber bu maçın ilk 20-25 dakikası olumsuzdu. Daha sonra oyuna ortak olduk fakat defans arkasına atılan topla yediğimiz gol sonrasında rakibin direnci arttı. 2'nci yarı buna rağmen oyun kontrolünü ele geçirdik, pozisyon bulduk. Rakibin çıkmalarında sıkıntımız vardı. Rakip daha soğukkanlı oynayarak 2-0'ı yakaladı. Bizim takım için iki maçta çok fazla pas hatası vardı. Maalesef üzgünüz. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi bir oyun ve sonuçla çıkmamız gerekiyordu. Rakibimiz büyük bir avantaj yakaladı. Biz kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık. Diğer takımlara bakarsak averaja göre de son maçlar öncesi şansımız zor görünüyor. Rakibi tebrik ediyorum? diye konuştu.

'AVANTAJI BİZİM YAKALAMAMIZ GEREKİYORDU'

Bugünkü alınan mağlubiyetin ardından avantajı rakibe verdiklerini söyleyen Şenol Güneş, 'Takımımız genç, bu turnuvaları yaşamadı. Top alışverişinde sıkıntılarımız oldu. Bunu tabii ne kadar uyumlu yaparsanız o kadar iyi atak geliştirirsiniz. İlk 25-30 dakika rakibin oyununa cevap veremedik. 2'nci gol zaten oyundan kopmanın göstergesi. Biz o golden önce rakip sahada gol arıyorduk. Tecrübe eksikliğine katılıyorum ama bunu iyi oyunla gidermek gerekiyordu. Rakibimiz iyi bir avantaj yakaladı, avantajı bizim yakalamamız gerekiyordu. Bugün yenseydik ya da en kötü ihtimalle berabere kalsaydık şansımızı daha da arttırabilirdik. Olmadı' açıklamasında bulundu.

'SORUMLU BENİM'

Ozan ve Okay'dan bugün istedikleri performansı alamadıklarının altını çizen Şenol Güneş, 'Oyuncuları sorumlu olarak görmek doğru değil, sorumlu benim. Merih de Kaan da Çağlar da bizim için önemli oyuncu. Ozan ve Merih ile ilgili şunu söyleyebilirim, Merih daha iyi aşama kaydetti ama sakatlıktan çıkıp buraya geldi ve iyi görünüyordu. Ozan ise aynı şekilde sakatlıktan çıktığı için antrenmanda oyuncuların performansına bakıp kararlar veriyoruz. Maç kötü bittiği zaman her şeyi değiştirebilirsiniz. Ben takımı olabilecek en iyi şekilde çıkardım. Okay ve Ozan'dan bugün daha iyi bir oyun bekliyordum. Olmayınca onları değiştirdim. Bu sefer daha yaratıcı oyuncuları öne koyarak arkasında bir kesici oynattık' ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİ BÜYÜKTÜ, O BEKLENTİYİ TAKIM SİZLERE VERDİ'

İtalya maçındaki oyunun, bugünkü karşılaşmanın ilk 25-30 dakikasına yansıdığını söyleyen Güneş, 'Beklenti büyüktü, o beklentiyi takım sizlere verdi. Bugün oynadığımız maçta dahil olmak üzere iki maçta gol atamadık. Üzgünüz. Bu takım, bundan daha iyisini oynayabildiği için bu tartışmalar oluyor. Buna tecrübesizliği de katabilirsiniz. Zaman zaman tecrübesini kullanırsak fiziksel anlamda iyi olmamayı da katabilirsiniz. Teknik taktik kadar fiziksel konu da önemlidir. İlk maçta özellikle rakip bizi hırpaladı. İsteğimizi sahaya yansıtacak kadar güçlü bir oyun oynayamadık. Rakip daha dengeli dağıldı ve bizi kontrol etmeye çalıştı. Hangi sistemi oynarsanız oynayın oyuncuların bireysel performansları da önemlidir. Topu rakibe verip kolay kaybettiğinizde bütün sistemler çöker. Sanki takımın üstünde bir ağırlık var gibi. Buna rağmen zorladılar' şeklinde konuştu.

'ÇIKIŞTA KAPTIRDIĞIMIZ TOPLAR OYUNUN DENGESİNİ TAMAMEN RAKİBE ÇEVİRDİ'

Galler'in attığı ilk golde savunma olarak hata yaptıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, 'Ben Ramsey'in 15 metre koşusunu gördüm, savunmamız devreye giremedi. Bu bir hata. Bunları bizim takım yapmadığı için biz başarılı oluyorduk. Bunları yaptığınızda başarısız olursunuz. Bunların çalışması da yapılıyor. Eylemde sıkıntı olduğunuzda bu tip şeyleri yaşıyorsunuz. O tip topları biz de atmaya çalıştık ama yeteri kadar başarılı olamadık. 2'ye 1 çok denedik, istedik ama hep toplar 2'nci ya da 3'üncü pastan sonra kesildi. Onları geçirebilseydik daha etkili olurduk. Çıkışta kaptırdığımız toplar oyunun dengesini tamamen rakibe çevirdi' diye konuştu.

Son dakika haber! SPOR Şenol Güneş: Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık
Son dakika haber! SPOR Şenol Güneş: Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık
Son dakika haber! SPOR Şenol Güneş: Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık
Son dakika haber! SPOR Şenol Güneş: Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Türkiye, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! SPOR Şenol Güneş: Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık - Son Dakika


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