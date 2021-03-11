Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti - Son Dakika

Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti

11.03.2021 15:42

Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti Eşini kaybeden Ergin Konuksever, "Acısı kalbimde duracak, ben karımı unutamam" Gazeteci-Yazar Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever Levent'teki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti

Eşini kaybeden Ergin Konuksever, "Acısı kalbimde duracak, ben karımı unutamam"

İSTANBUL - Gazeteci-Yazar Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever Levent'teki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ergin Konuksever, "Acısı kalbimde duracak, ben karımı unutamam" dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından 85 yaşındaki kıdemli gazeteci Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever, 80 yaşında Levent'teki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, evde hasta bakıcılığı yapan kadın saat 14.00 sıralarında Konuksever'in yemeğini hazırladıktan sonra üst kattaki odasına götürdü. Konuksever de yemekten önce lavaboya gitmek için yatağından kalkınca bir anda yere yığıldı. Bakıcı 112'yi arayarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince Konuksever'e 45 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Ancak, 80 yaşındaki Konuksever tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları Konuksever çiftinin yaşadığı eve gelerek ailenin acısını paylaştı. Öte yandan, Günay Konuksever'in uzun süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği öğrenildi.

"Acısı kalbimde duracak, ben karımı unutamam"

Hayat arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü dile getiren Ergin Konuksever, "Kendisi çok cefakar bir kadındı çünkü beni cefamı çekti. 62 yıllık evliliğimizde çok meşakkatli bir gazetecilik hayatım oldu ve o da buna katlandı. Ben ölümlerden döndüm, hepsine katlandı. Dünya güzeli iki tane çocuğumuz var, onları birlikte büyüttük. Bir sürü torunlarımız var. Ölüm bu, herkes ölüyor bunu engelleyemiyorsunuz ki. Sabahleyin tuvaletten çıkarken tuvalette ayağı takılıp düşüyor. Hemen kaldırıp yatağına yatırdık. Daha sonra doktorlar geldi, kalp masajı yaptılar ama dönüşü olmadı, ölüp gitti. Ne yapalım, kader ama ömrüm vefa ederse yarası, acısı, ateş uzun yıllar içimde kalacak. Acısı, sızı kalbimde duracak, ben karımı unutamam. Hiç unutulur mu, bir yastığa baş koyduk, yokluk günlerimize katlandı. Hiç sesini çıkarmadan her şeye tahammül etti. Zorlu bir yaşamımız vardı" dedi.

80 yaşında hayatını kaybeden Günay Konuksever'in naaşı cenaze aracına konularak gasilhaneye götürüldü. Konuksever'in yarın Feriköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti
Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti
Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti
Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti
Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti
Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti
Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti
Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti
Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti - Son Dakika


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