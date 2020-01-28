Türkiye Gazeteciler Federasyonu Aksaray İHA muhabirine saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Türkiye Gazeteciler Federasyonu Aksaray İHA muhabirine saldırıyı kınadı

6 saat önce

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici, Aksaray'da bir sağlık personeli tarafından İHA muhabiri Yasin Can'a yapılan saldırıyı kınadı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Aksaray İHA muhabirine saldırıyı kınadı, System.String[]

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici, Aksaray'da bir sağlık personeli tarafından İHA muhabiri Yasin Can'a yapılan saldırıyı kınadı.


Aksaray'da Çinli turistlerin korona virüsü şüphesi ile hastanede tedavi altına alınmasını görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) Aksaray Muhabiri Yasin Can burada sağlık personeli tarafından saldırıya uğradı. İHA Aksaray Muhabiri Yasin Can'ın sağlık personeli tarafından saldırıya uğramasını kınayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici, "Aksaray'da bir sağlık personeli tarafından İHA Muhabiri Yasin Can'a yapılan saldırıyı kınıyoruz" dedi.


Ekici, "Dün akşam 112 ekiplerince korunaklı ve izole bir şekilde olası bir Corona Virüsü vakası olarak kontrollerinin yapılması için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 10 Çin vatandaşının takibini yapan ve doğru bilgileri kamuoyuna ulaştırmaya çalışan İHA Aksaray Muhabiri Yasin Can'a bir sağlık personeli tarafından gerekçesi bilinmeyen bir nedenle fiziksel saldırı yapılmış, cep telefonundaki çektiği görüntüleri silme teşebbüsünde bulunarak hem telefona hem üzerindeki monta zarar verip bir de üstüne virüslü ortam olduğu iddia edilen yere sürüklenerek tehdit edilmiştir. Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak halkın doğru haber alma özgürlüğü görevini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarına karşı yapılan bu davranış ve tutumları şiddetle kınıyor, gazetecinin görevini yapmasına engel değil destek olunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Yasin Can, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
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