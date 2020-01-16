Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Mısır polisinin AA çalışanlarını gözaltına almasını kınadı - Son Dakika

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskınla AA çalışanlarını gözaltına almasını kınadı.

TGF'den yapılan açıklamada, Mısır güvenlik güçlerinin AA'nın Kahire ofisine hiçbir gerekçe göstermeden baskın yaptığı ve çalışanların gözaltına alındığı hatırlatıldı. Türk basını ve dünya demokrasisine yönelik bu eylemin şiddetle kınandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu eylem demokrasiden uzak basın özgürlüğüne yönelik bir tacizdir. Dünya kamuoyu içerisinde önemli bir yere sahip olan Ajansımız, tüm dünyaya gerçek haberleri tüm şeffaflığıyla aktarmaktadır. Bunlardan rahatsız olan Mısır hükümetinin bu tutumu eminiz ki sonuçsuz kalacaktır. Basın ve ifade özgürlüğünün asla önüne geçemeyeceklerdir. Mısır hükümetinin konuyla alakalı hiçbir açıklama yapmaması da oldukça düşündürücüdür. Türk basınına ve dünya demokrasisine karşı yapılan bu eylemi şiddetle kınıyor, gözaltında bulunan AA çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz."