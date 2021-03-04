Türkiye Gazeteciler Federasyonu'ndan Basın İlan Kurumu'na ziyaret - Son Dakika

Türkiye Gazeteciler Federasyonu'ndan Basın İlan Kurumu'na ziyaret

04.03.2021 16:33
Türkiye Gazeteciler Federasyonu'ndan Basın İlan Kurumu'na ziyaret, System.String[]

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyet, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'ı ziyaret etti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyet, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'ı ziyaret etti.

Duran, ziyarette yaptığı konuşmada, 2020 yılında pandemi döneminde Anadolu basınına birçok destek verdiklerini, 2021 yılında da desteklerinin süreceğini belirtti.

Gazetelerin güç durumda olduğunu bildiklerini ve yaşaması için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Duran, "Kapımız herkese açık. Birlik ve beraberlik içinde sıkıntıların giderilmesi için var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, basının beklentilerini iletti

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca da Anadolu basınının özellikle pandemi sürecinde büyük zorluklar içinde olduğunu aktardı.

Bu süreçte yerel basını rahatlatan uygulamalardan ötürü Duran'a teşekkür eden Karaca, ayrıca yerel gazetelerin BİK'ten beklentilerini içeren bir dosyayı da Duran'a sundu.

Karaca, özellikle yüzde 15'lik komisyonun düşürülmesi, gazete ve işletmelerin vergi ve SGK yapılandırmaları, "borcu yoktur yazısı" uygulaması, BİK'in Kocaeli Bayramoğlu'ndaki tesislerinin durumu, BİK'in yerel gazetelere sağladığı kredi olanağının İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışındaki illerde de geçerli olması gerekliliğini belirtti.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve heyetine ziyaretten ötürü teşekkür ederken, Karaca da Duran'a plaket takdim etti.

Ziyarette TGF heyetinde Genel Başkan Yılmaz Karaca'nın yanı sıra Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur, Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun, Mali Sayman Derya Akbıyık, Yönetim Kurulu Üyesi İlker Ülker ve İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuzhan Bayrak yer aldı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Basın İlan Kurumu, Yılmaz Karaca, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Gazeteciler Federasyonu'ndan Basın İlan Kurumu'na ziyaret - Son Dakika


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