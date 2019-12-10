Son Dakika Haberleri: Türkiye Gazeteciler Federasyonu terör eylemlerini lanetledi
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Türkiye Gazeteciler Federasyonu terör eylemlerini lanetledi

6 saat önce

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, ülkenin birliğine, beraberliğine ve vatana yapılan her türlü terör faaliyetlerini lanetlediklerini bildirdi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu terör eylemlerini lanetledi, System.String[]

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, ülkenin birliğine, beraberliğine ve vatana yapılan her türlü terör faaliyetlerini lanetlediklerini bildirdi.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit olduğunu, 7 güvenlik görevlisi yaralandığını anımsatarak, terör örgütlerinin son günlerde hain tuzaklarla kalleşçe askerleri şehit ettiğini belirtti.

Türkiye'nin yaklaşık 35 yıldır terörle mücadele ettiğini ifade eden Karaca, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Farklı isimler altında faaliyet gösteren terör örgütlerinin amacı ülkemizin birliğini, beraberliğini, huzur ve refahını bozmaktır. Bu örgütlerin arkasında Türkiye ile yüz yüze hesaplaşmayı göze alamayan güçler daima olmuştur bugün de vardır. Birçok vatan evladının şehit olmasına sebep olan tüm terör örgütlerini lanetliyoruz. Mehmetçiğimiz terör örgütlerinin kaçarken arkalarında bıraktıkları tuzakları bir bir temizleyerek bölgeyi daha güvenli hale getirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmalar sırasında Şırnak'ın İdil ilçesinde hain terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada Uzman Çavuş Kemal Sayar ve Bomba İmha Uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit olurken, yedi askerimiz de yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileklerimizle, Türk Milletinin başı sağolsun."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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