Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 24. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi açıklandı - Son Dakika

Konya'da yapılan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı ardından sonuç bildirgesi açıklandı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, medya sektöründeki son gelişmeler, sorunlar, çözüm önerileri ve taslak hazırlıkları devam eden "Gazetecilik Meslek Yasası" tartışıldı.

TGK 24. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi'nde, ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelerden yakından etkilenen medya sektörünün, önemli değişim ve dönüşüm sürecine girdiği belirtildi.

Zaman içinde değişimlere paralel olarak yaşanan sorunların çözüme kavuşmadığı ifade edilen bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Sorunların en önemlisi, 'Gazetecilik Meslek Yasası' olmamasıdır. Medya, gerçek anlamda işlevini yerine getirebilmesi için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası'na acilen ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde gazetecilik meslek yasası olmadığı için dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın 'Gazeteciyim' diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Oysa gazetecilik, habercilik, özel eğitim gerektiren bir meslektir. Bu durum, basın mesleğini her türlü istismara açık hale getirmektedir ve habercilik, tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılmaktadır. Bu çarpık durumu ortadan kaldırmak için, gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası' acilen çıkarılmalıdır."

Bildirgede, teknolojinin hızla gelişimi ve internet ağının hemen hemen her noktaya ulaşması ile internet haberciliğinin büyük gelişim gösterdiği anımsatıldı.

Sektörde istihdam sağlayan gazete ve televizyonlarla eş değer doğru habercilik yapan kurumsal internet haber sitelerinin yanında, internet deyimiyle "Kopyala yapıştır" kolaycılığından öteye gitmeyen, kamuoyunu bilinçli olarak yanlış yönlendirmek isteyen haber sitelerinin de yer aldığı vurgulanan bildirgede şunlar aktarıldı:

"Kamuoyuna 'Dezenformasyonla Mücadele Kanun Teklifi' olarak yansıyan hazırlıklar, fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olarak yasalaştırılmalıdır. İstihdam sağlayan, gerçek anlamda haber üreten internet haber siteleri, Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan ve reklam verilmek suretiyle desteklenmelidir. İnternet haberciliğinin de Basın İlan Kurumu sistemine dahil edilmesiyle basın sektöründe istihdam artırılabilecektir. İnternet haber sitelerinin çalışanları, 5187 sayılı Basın Kanunu ile 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamına alınmalı, basın kartı almalarının ve emeklilikte yıpranma payından yararlanmalarının yolu açılmalıdır. Basın Kartları Komisyonu emeklilikte yıpranma hakkından yararlanmak için basın kartı almayı bekleyen meslektaşlarımızın mağduriyetini gidermeli, hak kayıplarına son vermelidir. Ayrıca, emeklilikte yıpranma payından yararlanmak için basın kartı şartı kaldırılmalı, fikir işçisi olması yani 5953 sayılı yasaya tabi olarak çalışması yeterli sayılmalıdır."

Özellikle yerel gazetelerin yaşama gücünün, Basın İlan Kurumu sistemiyle verilen resmi ilanlara bağlı olduğuna dikkat çekildi.

TBMM'de 5. Yargı Paketi kapsamında yapılan değişiklikle, İcra ve İflas Kanunu uyarınca verilmesi gereken ilanların, elektronik satış portalına yönlendirilmesi, gazetelerin gelirlerini önemli oranda düşürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gazeteleri mağdur etmeyecek düzenlemelerin ve uygulamaların yapılması gerekmektedir. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunu oluşturan meslek kuruluşlarına üye yaklaşık 20 bin basın çalışanı adına Konya'daki Başkanlar Kurulu toplantısından çağrı yapıyoruz. Siyasetçilerin, bürokratların, akademisyenlerin, hukukçuların, sendika ve basın meslek kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla çalıştay organize edilmeli. Bu çalıştayda TGK tarafından hazırlanan Gazetecilik Meslek Yasası taslağı tüm yönleriyle ele alınarak son şekli verilmeli ve iktidar-muhalefet uzlaşmasıyla yasalaştırılmalıdır."