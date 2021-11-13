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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Kolaylı, basın meslek yasasının çıkarılmasını istedi - Son Dakika

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Kolaylı, basın meslek yasasının çıkarılmasını istedi

13.11.2021 14:56
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Kolaylı, basın meslek yasasının çıkarılmasını istedi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, kimlerin gazeteci olabileceğini düzenleyen meslek yasasının bugünün koşullarına uygun olarak yeniden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, kimlerin gazeteci olabileceğini düzenleyen meslek yasasının bugünün koşullarına uygun olarak yeniden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kolaylı, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde "81 İl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Trabzon'da Buluşuyor" projesi kapsamında bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, mesleki sorunlarını dile getirmek ve çözüm önerisi geliştirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'de darbe yıllarından bu yana değişmeyen basın özgürlüğünü kısıtlayan maddeler olduğunu vurgulayan Kolaylı, AB uyum süreci ile başlayan yargı reformuyla 15 yılık süreçte temel kanunlarda değişiklik yapılsa da bu kapsamdaki değişikliklerin diledikleri düzeyde olmadığını aktardı.

Kolaylı, demokratikleşme, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından tüm iyileştirmelere rağmen mevzuatlar ve uygulamalarda sorunlar yaşandığına dikkati çekerek, "İfade ve basın özgürlüğü sorunu çok boyutlu bir yaklaşımla çözümlenebilir." diye konuştu.

Basın özgürlüğü sorununun nedenlerinden birinin de basın meslek yasasının olmamasından kaynaklandığının altını çizen Kolaylı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yasaya ihtiyaç duyulmaktadır. Dileyen herkes 'Gazeteciyim' diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Hiçbir kaydı olmayan internet siteleri, gazeteci istihdam edebiliyor. Her türlü istismara açık hale geliyor. Şantaj ve tehdit aracı olarak kullanılabiliyor. Yasal düzenleme bulunmuyor. Bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen meslek yasası günümüz koşullarına uygun olarak yeniden çıkarılmalıdır. Geniş bir katılımla meslek yasası ülkemize kazandırılabilir. Gazetecilik mesleği basın kartına bağlı olmadan yapılan ağır bir iş olarak kabul edilmeli, anayasal güvenlik haklarının hizmet süresi geri verilmelidir. 212 sayılı Basın İş Yasası'na tabi olan herkes yararlanabiliyordu. Meslektaşlarımızın tümü gazeteci olarak sayılmalı. Yasa yeniden ele alınmalıdır"

Kolaylı, elektronik ortamda yapılan habercilikte sorun yaşandığını dile getirerek, "İnternet haberciliği büyük bir gelişim gösterdi. Kurumsal internet haber siteleri yayınlarına başlayarak sektöre renk kattılar ama bunun yanında kopyala yapıştırın ötesine gitmeyen haber siteleri de boy göstermeye başladı. Artıyorlar ve internet medyasının düzenlenmeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Yerel basının sorunlarına değinen Kolaylı, medya kuruluşlarının, özellikle de yerel basının koronavirüs sürecinden olumsuz etkilendiğini sözlerine ekledi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ise binlerce basın çalışanını kapsam dışı bırakan yıpranma hakkı konusunun çözüm beklediğini söyledi.

Gazeteci olmayanların önüne geçmek için acil şekilde internet yasasının çıkartılması gerektiğine işaret eden Küçük, ayrıca basın meslek yasasının da çıkartılması gerektiğini vurguladı.

Küçük, basın sektörünün birlikte hareket etmesinin önemine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm bu saydığımız talepler hepimizin ortak dilini oluşturuyor. Hepimiz aynı talepleri dile getiriyoruz. Tarihte olduğu gibi günümüzde de destansı görevleri başaran Anadolu basınının, halkın haber alma hakkını mesleki sorumluluk bilinci içinde fedakarca yerine getirme çabasını tekrar vurgulamak istiyorum. Demokratik sistemin korunması ve geliştirilmesi açısından Anadolu basınının bu çabası ve üstün gayretinin artık hak ettiği noktaya getirilmesi gerektiği kanaatindeyim."

Küçük, projeye desteği dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Toplantıya, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Koordinatörü Sinan Tunç, Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı ve gazeteciler cemiyetleri başkanları katıldı.

İçişleri Bakanlığı, İnternet, Trabzon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Kolaylı, basın meslek yasasının çıkarılmasını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Kolaylı, basın meslek yasasının çıkarılmasını istedi - Son Dakika
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