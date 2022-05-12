Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu heyetinden Konya Valisi Özkan'a ziyaret - Son Dakika
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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu heyetinden Konya Valisi Özkan'a ziyaret

12.05.2022 16:26
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu heyetinden Konya Valisi Özkan'a ziyaret

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı için Konya'ya gelen heyet, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı için Konya'ya gelen heyet, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Heyet, yürütülen çalışmalar ve 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı hakkında Vali Özkan'a bilgi verdi.

Özkan, Anadolu basınının çalışmalarının çok değerli olduğunu ifade etti.

Ziyarete Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve beraberindeki cemiyet başkanları katıldı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde yapılacak TGK Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, 9 gazeteciler federasyonu ve 86 gazeteciler cemiyetinin başkan ve temsilcileri, basının sorunları ve çözüm önerileri konusunda çalışma yapacak.

"Basın Meslek Yasası" ve "İnternet Yasası"na ilişkin hazırlık çalışmalarının da yapılacağı etkinliğin ikinci gününde "Medya ve iklim" konulu panel düzenlenecek.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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