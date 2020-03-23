Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'ndan, BİK'in kararlarına teşekkür - Son Dakika

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Basın İlan Kurumu'nun (BİK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde basına destek olmak amacıyla aldığı kararları olumlu bulduğunu belirterek, teşekkür etti.

Nuri Kolaylı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının basın sektörünü derinden etkilediğini belirterek, sektörde özveriyle çalışan basın emekçilerinin ve halkın doğru haber alması amacıyla yayınlarını sürdürme mücadelesi veren basın kuruluşlarının bu zor dönemde desteklenmesini istedi.

BİK'in bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında bir dizi kolaylaştırıcı önlem alınması nedeniyle BİK Yönetim Kuruluna ve BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'a teşekkür eden Kolaylı, şöyle devam etti:

"Kamu görevi yapan arkadaşlarımız zor şartlarda özveriyle çalışmaktadır. Virüs tehdidine karşın, gerek sahada gerekse iş yerlerinde görevli meslektaşlarımızın hijyen şartlarının sağlanması gerekmektedir. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nu oluşturan yaklaşık 20 bin basın emekçisine güveniyor, her zaman ülkemizin, milletimizin ve insanlığın hizmetinde olacağımızı, doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden taviz vermeden görevimizi yapacağımızın sorumluluğunu taşıyacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."