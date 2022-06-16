Türkiye Gazeteciler Sendikası: "Diyarbakırda 8 Gündür Gözaltında Tutulan 20 Meslektaşımızın 16'sı Örgüt Üyeliği İddiasıyla Tutuklandı"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Diyarbakır'da 8 Haziran'da gözaltına alınan 20 gazeteciden 16'sının örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. TGS, "Basın özgürlüğüne sahip çıkmak ve gazetecilerle dayanışma göstermek isteyen herkesi bugün 13: 00'de Dicle Fırat Gazeteciler Derneği önüne çağırıyoruz" dedi.

Diyarbakır'da 8 Haziran'da gözaltına alınan 20 gazeteciden Mazlum Doğan Güler, Ramazan Geciken, Abdurrahman Öncü, İbrahim Koyuncu, Lezgin Akdeniz, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Zeynel Abidin Bulut, Serdar Altan, Ömer Çelik, Neşe Toprak, Mehmet Ali Ertaş, Mehmet Şahin, Elif Üngür, Aziz Oruç ve Safiye Alagaş bugün örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Gazetecilik meslek örgütleri bu karara tepki gösterdiler. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Eşbaşkanımız Serdar Altan'ın da aralarında bulunduğu 16 gazetecinin tutuklanmasına ilişkin bugün saat 13: 00'da dernek binamızın önünde basın açıklaması düzenlenecektir. Dayanışma göstermek isteyen herkesi açıklamamıza bekliyoruz."

TGS: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP ÇIKMAK İSTEYEN HERKESİ DİCLE FIRAT DERNEĞİ ÖNÜNE ÇAĞIRIYORUZ

TGS, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Diyarbakır'da 8 gündür gözaltında tutulan 20 meslektaşımızdan 16'sı örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Basın özgürlüğüne sahip çıkmak ve gazetecilerle dayanışma göstermek isteyen herkesi bugün 13: 00'de Dicle Fırat Gazeteciler Derneği önüne çağırıyoruz."

DİSK BASIN-İŞ: BU HUKUKSUZLUĞU GAZETECİLER UNUTMAYACAK, GAZETECİLİK KAZANACAK

Disk Basın-İş ise tutuklama kararına ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bu hukuksuzluğu gazeteciler unutmayacak, affetmeyecek. Hakikatin gücüne inanıyoruz, toplumun haber alma hakkına son kişi de kalsak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz haklıyız, gazeteciler haklı, gazetecilik kazanacak" ifadelerini kullandı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği önünde düzenlenen basın açıklamasında bulunacaklarını belirtildiği bir başka paylaşımda ise "Hakikati, halkların haber alma hakkını her koşulda savunacağız" denildi.

ÇGD: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR, MESLEKTAŞLARIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR

Çağdaş Gazeteciler Derneği ise yaptığı sosyal medya paylaşımında "Gözaltılar, tutuklamalar ve baskılar gazetecilerin halkın haber alma hakkı için çalışmasını engelleyemeyecek. #GazetecilikSuçDeğildir! Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.