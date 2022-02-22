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Türkiye Gazetesi dağıtıcısı, 3 yıldır sokak köpeklerini düzenli olarak besliyor - Son Dakika

Türkiye Gazetesi dağıtıcısı, 3 yıldır sokak köpeklerini düzenli olarak besliyor

22.02.2022 12:31

Türkiye Gazetesi dağıtıcısı, 3 yıldır sokak köpeklerini düzenli olarak besliyor Ordu'da Türkiye Gazetesi dağıtıcısı olarak görev yapan Nadi Güldal, görev noktası içinde 3 yıldır düzenli olarak sokak hayvanlarını besliyor Nadi Güldal: "Onlar yedikçe ben de mutlu oluyorum" Ordu'da, Türkiye...

Türkiye Gazetesi dağıtıcısı, 3 yıldır sokak köpeklerini düzenli olarak besliyor

Ordu'da Türkiye Gazetesi dağıtıcısı olarak görev yapan Nadi Güldal, görev noktası içinde 3 yıldır düzenli olarak sokak hayvanlarını besliyor

Nadi Güldal: "Onlar yedikçe ben de mutlu oluyorum"

ORDU - Ordu'da, Türkiye Gazetesi dağıtıcısı olarak görev yapan Nadi Güldal, yaklaşık 3 yıldır kendi bölgesindeki sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor. Gazeteleri dağıtırken sokak hayvanlarını unutmayan Güldal, beslediği köpeklerin sayısının ise her geçen gün arttığını belirtiyor.

İhlas Pazarlama bünyesinde çalışan ve yaklaşık 24 yıldır Türkiye Gazetesi'nin dağıtım görevlisi olarak görev yapan 50 yaşındaki Nadi Güldal, kendi dağıtım alanındaki sokak köpeklerini düzenli olarak besliyor. Günlük 50 köpeğe mama desteği veren Güldal, bu sayının her geçen gün arttığını, vatandaşların da kendisine destek verdiğini belirtiyor. Köpekleri besledikçe mutlu olduğunu ifade eden Güldal, bu uygulamayı sürekli olarak devam ettirmeyi düşündüğünü belirtiyor.

"Onlar yedikçe ben de mutlu oluyorum"

Gazete dağıtım alanındaki hayvanlara her gün besleme yaptığını söyleyen Nadi Güldal, "Bölgemdeki hayvanlara mama desteği sağlıyorum, insanlar da destekte bulunuyor. Sokak hayvanları yedikçe ben de mutlu oluyorum, bu işi de severek yapıyorum. Kendi bölgemdeki sokak köpekleri beni gördüklerinde koşarak geliyorlar, mama vermediğim zaman üzülüyorum. Yaklaşık 3 yıldır bu uygulamayı devam ettiriyorum" dedi.

"Beni gördüklerinde koşarak geliyorlar"

"Köpekler motosiklete çok geliyorlardı, ben de onlarla empati kurmayı düşündüm" diyen Güldal, "Sonrasında bayat poğaçaları onlara verdim ve giderek arttı, böylelikle hayvanlar ile aramızdaki sevgi de oluşmuş oldu. Hayvanları sevmeyen insanları da sevemez, işin özü budur. Tavuk, mama, simit, poğaça ve ekmek getiriyorum. Hayvanların yiyebileceği ne varsa gazete dağıtımı yaptığım bölgede besliyorum. Onlar beni gördüklerinde koşarak geliyorlar. Ben de mutlu oluyorum" ifadelerine yer verdi.

Günlük ortalama 50 köpeğe besleme yaptığını söyleyen ve köpek sayılarının her geçen gün arttığını kaydeden Güldal, "Sayıları artıyor ve gurup kuruyorlar. Ben insanlardan mama desteği de bekliyorum. Evdeki bayat ekmeklerini çöpe atmasınlar, bize ulaştırılınca ben hayvanlara temin ediyorum. İnsanlarımızın da bu konuda biraz daha duyarlı olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Gazetesi dağıtıcısı, 3 yıldır sokak köpeklerini düzenli olarak besliyor
Türkiye Gazetesi dağıtıcısı, 3 yıldır sokak köpeklerini düzenli olarak besliyor
Türkiye Gazetesi dağıtıcısı, 3 yıldır sokak köpeklerini düzenli olarak besliyor

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Türkiye Gazetesi, Gazete, Ordu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkiye Gazetesi dağıtıcısı, 3 yıldır sokak köpeklerini düzenli olarak besliyor - Son Dakika


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