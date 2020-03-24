Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa - Son Dakika

Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa

7 saat önce

Denizli'de Türkiye Gazetesi dağıtım personelleri evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü okuyucularına büyük bir vefa ve iyilik örneği göstermeye başladı.

Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa, System.String[]

Denizli'de Türkiye Gazetesi dağıtım personelleri evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü okuyucularına büyük bir vefa ve iyilik örneği göstermeye başladı. Abonelerine gazetelerini ulaştıran dağıtıcılar ardından yaşlıların ekmek başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını da karşılamaya başladı.

Kentte Türkiye Gazetesi dağıtıcıları her sabah okuyucularının gazetelerini bırakmanın yanı sıra yeni bir hizmet sunmaya başladı. Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de 37 can kaybına sebep olan ölümcül korona virüs dünyada 15 bini aşkın insanın ölümüne neden oldu. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı çok hızlı bulaşabilen korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirdi. Emniyet ve belediye ekipleri 65 yaş üstü vatandaşlar için yoğun mesai harcarken Türkiye Gazetesi personelleri de sosyal sorumluluk davranışına örnek olacak şekilde dahil oldu.

Her sabah okurlarına gazetelerini teslim eden dağıtım görevlileri gazeteleri okuyucularına bıraktıktan sonra evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara istekleri olup olmadığını soruyor. Dağıtıcılar ardından kendilerine talepte b

ulunan yaşlı vatandaşların ekmek, yumurta, sebze ve meyve gibi ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakıyor.

Evde yalnız yaşadığını, alışveriş yapacak kimsesi olmadığını söyleyen Fahriye Deniz Kültür, "Allah razı olsun. Hep sorar ihtiyacımızı. Bu korona virüs dolayısıyla dışarıya çıkamadığımız için ihtiyaçlarımızı sorar, söyleriz. Allah razı olsun getirir, çok sağ olsun. Çok memnunuz. Emekliyim, evdeyim, kimsem yok. Onun için alışveriş yapanım da yok. Halil İbrahim görüyor ihtiyaçlarımızı sağ olsun" dedi.

"SADECE SABAHLARI DEĞİL, GÜN İÇİNDE ARADIKLARINDA YİNE YARDIMLARINA KOŞUYORUZ"

Dışarıya çıkamayan vatandaşların genelde gıda maddesi istediklerini söyleyen Türkiye Gazetesi dağıtım personeli Halil İbrahim Karademir, "Virüs başladığından bu yana yaşlarından dolayı bazı abonelerimiz dışarıya çıkamıyor. Bizde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece sabahları değil, gün içinde aradıklarında yine yardımlarına koşuyoruz. Ekmek, su, yumurta gibi genelde gıda maddesi istiyorlar. Ama başka istekleri olursa da yine onların hep yanındayız. Bu sıkıntıları bir şekilde hallederek aşacağız. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

(Fadıl Pişkin - Köksal Kılınç/İHA)

Türkiye Gazetesi, Denizli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:05 Kaynak: İHA

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