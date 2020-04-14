Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına her saat hizmet - Son Dakika
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Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına her saat hizmet

6 saat önce

Denizli'de Türkiye Gazetesi dağıtım personelleri evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü okuyucularına büyük bir vefa ve iyilik örneği göstermeye başladı.

Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına her saat hizmet, System.String[]

Denizli'de Türkiye Gazetesi dağıtım personelleri evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü okuyucularına büyük bir vefa ve iyilik örneği göstermeye başladı. Abonelerine gazetelerini ulaştıran dağıtıcılar, ardından yaşlıların ekmek başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını da karşılamaya başladı.


Kentte Türkiye Gazetesi dağıtıcıları her sabah okuyucularının gazetelerini bırakmanın yanı sıra yeni bir hizmet sunmaya başladı. Dünyada yaklaşık 1 milyon 920 bin insana enfekte olan korona virüs 120 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı çok hızlı bulaşabilen korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ile 20 yaş ve altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirdi. Emniyet ve belediye ekipleri sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlar için yoğun mesai harcarken, Türkiye Gazetesi personelleri de sosyal sorumluluk davranışına örnek olacak şekilde dahil oldu.


Her sabah okurlarına gazetelerini teslim eden dağıtım görevlileri gazeteleri okuyucularına bıraktıktan sonra evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara istekleri olup olmadığını soruyor. Dağıtıcılar ardından kendilerine talepte bulunan yaşlı vatandaşların ekmek, yumurta, sebze ve meyve gibi ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakıyor. Dağıtım personelleri, vatandaşların sadece sabah saatlerinde değil günün her saatinde ihtiyaçlarını karşılamak için titizlik ve özveri ile büyük bir vefa örneği sergiliyor. 30 yıllık Türkiye Gazetesi abonesi Remzi Ceylan, "Teşekkür ederim. Bana her gün sabahtan gazete getiriyor. Ben dışarıya çıkamıyorum. İhtiyacımı gördüğünüz için teşekkür ederim" dedi.


"Hizmetten faydalandık, teşekkür ederiz"


65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan Metin Acarlar ise, "Hizmetten faydalandık. Teşekkür ederiz. Bizler gibi ihtiyacı olan insanlara böyle yardım etmek güzel bir şey. Dışarı çıkmamız yasak olduğu için bazı şeylere ulaşamıyoruz. Diğer birimler de çok yoğun olduğu için Türkiye Gazetesini aradığımda yardımcı oluyorlar. Bu hastalıktan kurtulana kadar birbirimize dayanışma halinde olursak daha çabuk ve daha zararsız atlatacağımıza inanıyoruz. Bu hizmetlerden istediğimiz zaman aradığımızda her saat ulaşma imkanımız olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.


"Okurlar bizim için çok değerli"


Türkiye Gazetesi abonelerinin günün her saatinde yardımlarına koştuklarını belirten İbrahim Şenlik de, "Gün içerisinde bazen ekmek bazen yoğurt, pazar ihtiyaçları olduğunda biz abonelerimize her gün bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman emrinde, telefonun ucunda devam ediyoruz. Abonelerimize bir telefon kadar yakınız. Biz abonelerimizi sadece abone olarak görmüyoruz. Bir kardeş, bir anne, bir baba olarak görüyoruz. Abonelerimiz bizim için çok değerli olduğu için elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gece, gündüz fark etmez. Ne zaman olduğu önemli değil. 30 dakika bir saat içerisinde kendilerine ulaşıyoruz. Korona virüsten önce de abonelerimizin ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Şu anda da sokağa çıkma yasağı olan abonelerimize yardımcı oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi okurları bizim için çok değerli" dedi. - DENİZLİ

Türkiye Gazetesi, Denizli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:32 Kaynak: İHA

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