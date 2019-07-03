Türkiye Gazetesi'nden Başkan Çatal'a hayırlı olsun ziyareti
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Türkiye Gazetesi Kastamonu Bölge Müdürü Ali Savaş, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Türkiye Gazetesi Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
Bölge Müdürü Ali Savaş
, Taşköprü
Belediye Başkanı Abdullah Çatal
'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Taşköprü Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye Gazetesi Kastamonu Bölge Müdürü Ali Savaş, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a Hakikat Kitapevi
yayınlarından Se'adet-i Ebediyye Tam İlmihal hediye etti. Başkan Çatal'da bu nazik ziyaret ve hediye için Bölge Müdürü Ali Savaş'a teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişi ve sohbetle devam etti. Ziyarette Ali Savaş'a İHA Taşköprü Temsilcisi Akif Doğan
'da eşlik etti. - KASTAMONU
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