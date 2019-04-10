Son Dakika Haberleri: Türkiye Gazetesi'nden Başkan Öztoprak'a Ziyaret

Türkiye Gazetesi'nden Başkan Öztoprak'a Ziyaret

1 saat önce

Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Müdürlüğü, yüzde 80.46 oy alarak Cumhur İttifakı ile rekor oy alan Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Öztoprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Gazetesi'nden Başkan Öztoprak'a Ziyaret, System.String[]
Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Müdürlüğü, yüzde 80.46 oy alarak Cumhur İttifakı ile rekor oy alan Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Öztoprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Özcan Bilgin ve Türkiye Gazetesi Bölge Sorumlusu Orhan Yilmaz Küçükdemir, Başkan Öztoprak'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dediler.

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Bilgin, Uzundere Belediye Başkanı Öztoprak'ı yüzde 80.46 oy alarak rekor sayılacak bir oyla seçilmesinden dolayı da ayrıca tebrik ettiklerini ifade etti. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:09 Kaynak: İHA
Uzundere, Erzurum, Türkiye Gazetesi, Güncel
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