Son Dakika Haberleri: Türkiye Gazetesi'nden Palandöken Belediyesine teşekkür belgesi
Son Dakika Güncel Türkiye Gazetesi'nden Palandöken Belediyesine teşekkür belgesi - Son Dakika

Türkiye Gazetesi'nden Palandöken Belediyesine teşekkür belgesi

6 saat önce

Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Sorumlusu Orhan Yılmaz Küçükdemir, Palandöken Belediyesine ziyarette bulundu.

Türkiye Gazetesi'nden Palandöken Belediyesine teşekkür belgesi, System.String[]

Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Sorumlusu Orhan Yılmaz Küçükdemir, Palandöken Belediyesine ziyarette bulundu.


Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Doğan ile makamda görüşen Küçükdemir, Palandöken Belediyesi'nin, Türkiye Gazetesine vermiş oldukları desteklerden ötürü Şeref Doğan'a Teşekkür Belgesi takdim etti.


Şeref Doğan, Türkiye Gazetesinin tarafsız ve her daim doğru habercilik ilkeleri kapsamında çalıştığını belirterek Türkiye Gazetesine teşekkürlerini bildirdi. - ERZURUM

Türkiye Gazetesi, Palandöken, Erzurum, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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