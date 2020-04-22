Türkiye Gazetesi'nin 50. yılı İzmir'de kutlandı - Son Dakika

Türkiye Gazetesi yarım asrı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Gazetenin 50. yılı İzmir'de de pasta kesilerek kutlandı.



Yazılı basının köklü kuruluşlarından Türkiye Gazetesi, 50. yılını kutluyor. 22 Nisan 1970 tarihinde "Hakikat" ismiyle başladığı yayın hayatına 1972'te Türkiye ismiyle devam eden Türkiye gazetesi, yarım asrı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Gazetenin 50. yılının kutlaması İzmir Bölge Temsilciliğinde de pasta kesilerek kutlandı. İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, gazetenin 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.



"Çok mutluyuz, çok gururluyuz"



Türkiye Gazetesi'nin yaş günü nedeniyle açıklama yapan İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Dile kolay 50 yıl, yarım asır demek. Cumhuriyetin 50 yılına ışık tutan, tarihini yansıtan bir gazeteyiz. Bu anlamda baktığımız zaman Türkiye gazetesi çok önemli bir değer. 50 yıldır da sahibi değişmeyen tek gazete. İnşallah geçmişte yaptığımız hizmetler, önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Ben bu vesileyle tüm Türkiye gazetesine gönül verenlerin, abonelerimizin ve çalışanlarımızın 50. yılını tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. - İZMİR