Türkiye Gazetesi personelinden 7/24 hizmet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Gazetesi personelinden 7/24 hizmet - Son Dakika

Türkiye Gazetesi personelinden 7/24 hizmet

6 saat önce

Zonguldak'ta görev yapan Türkiye Gazetesi dağıtım personelleri evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü okuyucularına büyük bir vefa ve iyilik örneği gösterdi.

Türkiye Gazetesi personelinden 7/24 hizmet, System.String[]

Zonguldak'ta görev yapan Türkiye Gazetesi dağıtım personelleri evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü okuyucularına büyük bir vefa ve iyilik örneği gösterdi. Kentte her sabah abonelerine gazetelerini ulaştıran dağıtıcılar, ardından yaşlıların başta ekmek olmak üzere ilaç ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.


İçişleri Bakanlı tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ile 20 yaş ve altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirdi. Emniyet ve belediye ekipleri sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlar için yoğun mesai harcarken, Türkiye Gazetesi personelleri de sosyal sorumluluk davranışına örnek olacak şekilde dahil oldu. Her sabah okurlarına gazetelerini teslim eden dağıtım görevlileri gazeteleri okuyucularına bıraktıktan sonra evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara istekleri olup olmadığını soruyor. Dağıtıcılar ardından kendilerine talepte bulunan yaşlı vatandaşların ekmek, ilaç, yumurta, sebze ve meyve gibi ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakıyor. Türkiye Gazetesi dağıtıcısı Bilal Demir, 15 yıllık gazete müşterisi Mehmet İpekçi'nin ekmek, ilaç ve dezenfektan ihtiyaçlarını kapısına kadar teslim etti. Türkiye Gazetesi ailesine çok teşekkür eden 75 yaşındaki Mehmet İpekçi, Ben uzun yıllardan bu yana gazetenin abonesiyim. Hele ki bu dönem de sabah erken saatte gazetemin gelmesi benim için dünya. Biz çok memnunuz. Her şeyi karşılıyorlar ekmeğimize varana kadar. Çok teşekkür ederiz. Allah'ım bundan aşağı etmesin. Dünya şu anda salgınla boğuşuyor, büyüklerimizin söylediklerinden çıkmamalıyız. Bu olay başladığından bu yana kapı dışarı çıkmadım. Allah razı olsun herkesten" şeklinde konuştu.


Okurların kendileri için değerli olduğunu ifade eden Türkiye Gazetesi çalışan Bilal Demir, "Türkiye Gazetesinde çalışmaktayım. Abonelerimizin isteklerini karşılıyoruz. Biz istiyoruz ki her daim arasınlar. Ekmeğini, tuzunu, ilaçlarını alıp kendilerine teslim ediyoruz. Bu hizmeti yapmaya da devam edeceğiz. Bende Mehmet amcama teşekkür ediyorum bu hizmeti bizden isteyerek dua kazanıyoruz daha çok bereketleniyoruz. Allah Mehmet amcamızdan razı olsun" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Türkiye Gazetesi, Zonguldak, Türkiye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:13 Kaynak: İHA

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