Son Dakika Haberleri: Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Yeni Konseptiyle Yeni Yerinde

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Yeni Konseptiyle Yeni Yerinde

49 dakika önce

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama'nın yeni bürosu yeni konseptiyle açıldı.

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Yeni Konseptiyle Yeni Yerinde, System.String[]
Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama'nın yeni bürosu yeni konseptiyle açıldı.

Kepez İlçesi Özgürlük Mahallesi Dokuma Park karşısındaki açılışa, Antalya Türkiye Gazetesi İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Nihat Karataş, yöneticiler, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. Daha önce ara sokakta hizmet veren Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama, yeni konseptiyle daha çok görünür olmak ve daha kolay hizmet vermeyi hedefliyor.

Yeni büro hakkında bilgi veren Antalya Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Nihat Karataş, yeni İhlas Pazarlama ürünlerinin de satışının yapılacağı Dokuma bürosunun yeni yerine taşındığını belirtti.

"Hedef 10 büro"

Bundan sonra daha büyük ve görünür mekanlarda hizmet vereceklerinin altını çizen Karataş, " Burada hem Türkiye Gazetesi'nin dağıtımı yapılacak hem de İhlas Pazarlama'nın ürünlerinin satışı yapılacak. Müşterilerimizin daha rahat şekilde gelip görebileceği mekanlara geçiyoruz. Hedefimiz kısa sürede Antalya içinde bu tür büroların sayısını 10'a çıkarmak." dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:09 Kaynak: İHA

Karataş, Antalya, Türkiye Gazetesi, İhlas, Güncel
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