Türkiye Gazetesi yaşlılara kol kanat oldu - Son Dakika

Hatay'da Türkiye Gazetesi dağıtım elemanları, korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, gazetelerini teslim ettikten sonra market alışverişlerine de gönüllü destek veriyor.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de de yayılması üzerine önlem amaçlı olarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Temel ihtiyaçlarını giderebilmek için yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara Türkiye Gazetesi de yardım elini uzattı.



Türkiye Gazetesi, okurların adreslerine temel gıda ihtiyaçlarını ve market alışverişlerini de ulaştırıyor.



Hatay'ın Antakya ilçesinde birçok adrese gazete ulaştıran gazete dağıtıcıları, her sabah motosikletiyle dağıttığı gazetenin yanı sıra 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan okurların da market ihtiyacını karşılıyor.



Türkiye Gazetesi okurlarından Mehmet Esmergil, bu hizmetten dolayı memnun olduğunu belirtti. Evine gazete dışında temel gıda ürünü de götürülen Salih Çetindağ ise bu hizmetten dolayı Türkiye Gazetesi yetkililerine teşekkür etti. - HATAY