Türkiye Gazetesi yayın hayatında yarım asrı tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Türkiye Gazetesi yayın hayatında yarım asrı tamamladı - Son Dakika

Türkiye Gazetesi yayın hayatında yarım asrı tamamladı

6 saat önce

- Türkiye Gazetesi yayın hayatında yarım asrı tamamladı Anadolu'nun 81 vilayetinde, ilçeleri ile birlikte dağıtım ağına sahip olan Türkiye Gazetesi, her sabah 6 baskı merkezinden, 120 bin aboneye elden ulaştırılıyor.

- Türkiye Gazetesi yayın hayatında yarım asrı tamamladı

Anadolu'nun 81 vilayetinde, ilçeleri ile birlikte dağıtım ağına sahip olan Türkiye Gazetesi, her sabah 6 baskı merkezinden, 120 bin aboneye elden ulaştırılıyor.

İSTANBUL - Yazılı basının sahibi değişmeyen tek yayın kuruluşu, Türkiye Gazetesi 22 Nisan itibariyle yarım asrı tamamlıyor. Gazetenin ve İhlas Holding'in kurucusu, merhum Enver Ören'in eski bir yazısının da yer alacağı 50. yıl özel sayısında farklı çalışmalar bulunuyor. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören'in de gelecek ile ilgili projelerinin de paylaşılacağı ilavelerle birlikte gazete yarın (22 Nisan) 120 sayfa çıkacak.

Yazılı basının köklü kuruluşlarından Türkiye Gazetesi 50'inci yılını kutluyor. 22 Nisan 1970 tarihinde Hakikat ismiyle başladığı yayın hayatına, 1973'ten bu tarafa Türkiye Gazetesi ismiyle devam eden gazete, yarım asrı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Gazete 50'nci yıla özel toplam 96 sayfalık dört ilave hazırladı. İlavelerde gazetenin ve Türkiye'nin geçirdiği yarım asırlık serüven, tarihe not düşülen manşetlerle gözler önüne serildi.

Türkiye Gazetesi'nin yarın bu logo ile 17 bin 927 sayısı neşr edilecek. Anadolu'nun 81 vilayetinde, ilçeleri birlikte elden dağıtım ağına sahip olan Türkiye Gazetesi her sabah 6 baskı merkezinden 120 bin aboneye elden ulaştırılıyor. İhlas Holding'in Cağaloğlu'nda küçücük bir bürodan bir medya devine ulaşmasının hikayesi yarınki nüshada detayları ile anlatıldı. 50'nci yıl kutlamaları çerçevesinde bir de reklam filmi çekilirken, verdiği mesajlarla çok beğenilen filmde "Türkiye benim aşkım" teması işlendi. Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2020 tarihinde ilavelerle birlikte 120 sayfa çıkacak. Gazete Korona virüsü sebebiyle son günlerde sokağa çıkma kısıtlaması yaşanan dönemde, isteyen okuyucularının ihtiyaçlarını da günlük olarak temin ederek, kapısına kadar teslim ediyor.

Türkiye Gazetesi yayın hayatında yarım asrı tamamladı

Türkiye Gazetesi, Türkiye, Sabah, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:34 Kaynak: İHA

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