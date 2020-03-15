Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, HDP önündeki aileleri ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileleri ziyaret etti.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 195 gündür sürerken, ailelere destekler de çığ gibi büyümeye devam ediyor. Gazetelerin yayın koordinatörleri, HDP önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.



Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, batı devletlerinin hiçbirin kendi toprakları üzerinde bir tek silahlı terörist kabul etmediğini ve ailelerin direnişinin de bu yönde olduğunu kaydetti. Koç, "Bir başka etkinlik için Diyarbakır'a gelmişken, aylarca evlatları için terör örgütüne yüksek sesle meydan okuyan bu kahraman anne ve babaları ziyaret etmeden gitmek olmazdı. Hepimizin bu annelere destek vermesi lazım. 35 yılı aşan PKK terör örgütü ile bu ülkenin mücadelesi ilk defa bu kadar güçlü bir şekilde bütün tehditlere aldırmadan meydan okumayı anne ve babalar devam ettiriyor. İçlerinde 10 yaşında kaçırılan çocuklar, gencecik kızlar var. Hepsi anne kuzusu, bunları alıp bin bir hile ve kötülükle dağa kaçırmışlar ve bu anneler isyan ediyor. 'Bu evladımı senin elinden alacağım' diyor. Hemen yanı başımızda HDP il binası var, bu anneler hala parti görünümlü, siyasi yapıyı, örgüte eleman kazandırmakla suçluyor. 2020 yılındayız, hiçbir ülke kendi topraklarında, bir terör örgütünü asla kabul etmez. PKK ve HDP'ye sahip çıkan, batı devletlerinin hiçbir tanesi kendi toprakları üzerinde bir tek silahlı terörist kabul etmez. Kendi ülkelerinde anne ve babaların evlatlarını terör örgütünün ellerine düşmesine müsaade etmezler, hele hele bunu kendi ülkelerine karşı kullanmalarını hiç kabul etmezler. Türkiye ve Müslüman anne ve babalar hedef olunca, onlara göre hiçbir problem yok desteklerler. Tek dertleri var, Türkiye düşmanlığı ve Müslüman düşmanlığı. Bu parti ve terör örgütüne sahip çıkan sözde barış, demokrasi, kardeşlik diyen ve gerçekte bunun tam tersini yapan bu örgüt ve partinin destekçileri, onları asla kendi ülkelerinde kendilerine yönelik teşebbüsü asla müsaade etmezler. İşte buradaki annelerde buna müsaade etmiyorlar, diyorlar ki 'Ver benim evladımı, bundan sonra kimsenin çocuğuna dokunma' diyor. Biz burada onların yarasına merhem, destek, yanında olmak istedik. İyi ki geldik, diğer vatandaşlarımız da gelsin, bu anne ve babaların yanında olsunlar ve onlara destek versinler. Berki Türkiye'nin gündemi zaman zaman farklı yerlere gidebilir, ama bu anneleri asla unutmamız ve yalnız bırakmamız lazım" dedi.



Koç ve beraberindekiler ailelerle bir süre görüştükten sonra alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR